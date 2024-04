I migliori sandwich secondo Tasteatlas: la classifica 2024

Dopo il panino vietnamita, il kebab turco, le tortas messicane, arrivano le mozzarelle in carrozza e il panino col polpo, due specialità made in Italy, tra i primi dieci posti nella classifica della famosa guida online di cibo tradizionale ascolta articolo

Tra i 100 migliori sandwich al mondo, nella classifica 2024 stilata da TasteAtlas, spiccano due specialità italiane: il panino col polpo della Puglia e la mozzarella in carrozza apprezzata soprattutto in Campania. Al primo posto c’è Banh mì (pronunciato "bun mee"), una popolare varietà vietnamita di panino a baguette con carne speziata e verdure; mentre al secondo posto arriva dalla Turchia Tombik Doner una varietà di döner kebab in cui la carne tritata viene farcita in una focaccia croccante nota come pide ekmek. TasteAtlas è una guida online per il cibo tradizionale che raccoglie ricette autentiche, recensioni di critici gastronomici e articoli di ricerca su ingredienti e piatti popolari. Ecco i panini ai primi posti della classifica

Shawarma (Libano) Marinato e arrostito allo spiedo, lo shawarma è un delizioso piatto di carne fatto con agnello, tacchino, pollo, manzo o un mix di carni diverse che vengono cotte lentamente per ore e imbevute nei loro stessi succhi e grassi.

Tortas (Messico) Le tortas sono deliziosi panini ripieni di ingredienti messicani. I panini vengono tagliati orizzontalmente, imburrati e farciti con fagioli, avocado, prosciutto, queso, jalapeños e una miriade di altri piatti tipici messicani come manzo o pollo fritti, manzo tagliuzzato, maiale arrosto, e persino tamales.

Il rotolo di aragosta (America) Il rotolo di aragosta è una specialità del Maine composta da carne di aragosta cotta che viene condita con burro fuso e inserita in lunghi rotoli di hot dog. Il panino potrebbe includere lattuga, succo di limone, sale e pepe nero.

Sandwich de Iomo (Argentina) Questa è una versione estrema del sandwich ripieno di bistecca di lomo affettata sottilmente, pomodori, cipolle, lattuga, maionese, salsa chimichurri, prosciutto, formaggio e un uovo fritto. Popolare sia in Argentina che in Uruguay, può essere facilmente trovato in numerosi carretti sparsi nelle aree metropolitane di entrambi i paesi.



Il panino col polpo (Italia) Il panino con il polpo alla brace è una ricetta tipica della Puglia e, soprattutto, degli street food. Composto da pane, polpo, patate e pochi altri ingredienti, si tratta di una preparazione gustosa, saziante e al tempo stesso molto particolare, perché unisce i sapori e i profumi del pesce con quelli più terreni del pane.

Carne affumicata di Montreal (Canada) La carne affumicata di Montreal è un tipo di panino con salumi originario di Montreal, in Canada. È simile ai panini con carne in scatola e pastrami, ma la carne utilizzata ha un processo di preparazione e un profilo aromatico distinti. Reuben Schwartz, un immigrato rumeno, iniziò a produrre carne affumicata a Montreal nel 1928, un prodotto simile al pastrami originale. Chiamata carne affumicata nella provincia del Quebec, è un prodotto molto più robusto e dal sapore intenso e affumicato

Mozzarella in carrozza (Italia) La mozzarella in carrozza è un panino fritto italiano particolarmente apprezzato in Campania, anche se viene consumato in varie parti d'Italia. Il panino è fatto con pane senza crosta, leggermente raffermo, mozzarella (idealmente di bufala), farina, latte e uova sbattute. Oltre a questa versione esiste anche quella con l'aggiunta di acciughe. Una volta assemblati, i panini vengono immersi nella farina e nell'acqua fredda (in modo che il formaggio non fuoriesca), poi nelle uova sbattute, e infine fritti fino a quando saranno ben dorati e croccanti all'esterno.

