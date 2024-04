Si chiude il G7 a Torino: verso accordo per stop carbone entro 2035

Si guarda al documento finale da siglare alla Reggia di Venaria. Il ministro inglese delle rinnovabili e del nucleare Andrew Bowie: "Abbiamo un'intesa storica per dire addio al carbone, non ci eravamo riusciti alla Cop 28". Più cauto Pichetto Fratin: "Concordanza tecnica, lavoriamo per quella politica"

Si chiude il G7 Ambiente, Energia e Clima di Torino. Oggi, 30 aprile, è il giorno dell’accordo finale da siglare alla Reggia di Venaria. Il messaggio politico più atteso è una data: il termine ultimo per lo stop al carbone nel G7, tra il 2030 e il 2035. Lo ha anticipato ieri il ministro inglese delle rinnovabili e del nucleare Andrew Bowie: "Sì, abbiamo un accordo per abbandonare il carbone nella prima metà degli anni 2030. È un accordo storico che non siamo riusciti a raggiungere alla Cop 28". Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha confermato, seppur più cautamente: "C'è un accordo tecnico, lavoriamo per l'accordo politico. Manca il timbro dell'accordo politico tra Paesi". Ma assicura che "l'Italia è pronta".

Le tensioni

Già da domenica 28 a Torino e dintorni sono scesi in piazza migliaia di antagonisti per protestare contro il G7. Ieri ci sono state tensioni in centro città: 50 le persone identificate della Digos, tra cui - dicono gli investigatori - anche i militanti e i vertici del centro sociale Askatasuna, che avrebbero partecipato attivamente ai disordini. Nei loro confronti saranno presentate denunce per danneggiamento, violenza a pubblico ufficiale aggravata e danneggiamento e lancio di oggetti. I manifestanti sostengono che tra le loro fila sono rimasti contusi cinque studenti. Sui social hanno pubblicato un video in cui uno di questi sarebbe rimasto colpito al volto da un lacrimogeno lanciato a mano dalle forze dell'ordine in via Santa Giulia.

I temi del G7

Oltre all’accordo sullo stop al carbone, sul tavolo del G7 arriva anche la richiesta del Belgio di bloccare le importazioni di Gnl dalla Russia. Poi l’Africa: Pichetto Fratin sottolinea "la necessità di partenariati di tipo non predatorio". Più in generale, tra i temi al centro del summit, il ministro cita "rinnovabili, efficienza energetica, uscita progressiva dai fossili, biodiversità, ma anche ricerca per il nucleare di nuova generazione, fusione, economia circolare, materie prime critiche, biocarburanti". L'invito al G7 del segretario generale dell'Unfccc, l'agenzia dell'Onu per il clima, Simon Stiell, è ad "aprire la strada su azioni climatiche più coraggiose", a "collaborare per fare progressi più audaci".