G7, scontri al corteo degli antagonisti a Torino. VIDEO

Serata di tensione, nel centro di Torino, per il corteo contro il G7 promosso dal centro sociale Askatasuna e dai collettivi studenteschi ( GUARDA IL VIDEO ), nel primo giorno della riunione dei ministri dell'Ambiente alla Reggia di Venaria. La polizia ha usato prima gli scudi per respingere i manifestanti poi ha fatto ricorso a idranti e lacrimogeni, infine anche a qualche manganellata. I manifestanti, che volevano dirigersi verso gli alberghi che ospitano le delegazioni e Palazzo Madama, sede della serata di gala, hanno continuato a spostarsi nel centro cittadino cercando varchi, ma i cordoni di polizia hanno chiuso ogni possibile accesso. Dal corteo sono state lanciate a più riprese uova, fumogeni e qualche bottiglia contro le forze dell'ordine. Il primo momento caldo a poche decine di metri dalla partenza del corteo, da Palazzo Nuovo, la sede universitaria dove militanti dei centri sociali e dei collettivi studenteschi si erano riuniti in assemblea.

Cosa è successo

La polizia ha subito fatto indietreggiare i manifestanti all'imbocco di via Po. Il corteo si è poi ricomposto e diretto verso altre zone del centro nel tentativo di avvicinarsi il più possibile alle zone transennate, dove si sono verificati altri momenti di tensione. Vicino al cinema Massimo alcuni antagonisti hanno lanciato tavolini di un dehors e sono stati fatti indietreggiare anche con qualche manganellata. Nel pomeriggio erano stati gli attivisti di Extinction Rebellion a prendersi la scena salendo a sorpresa sul tetto di un edificio in piazza Carlo Emanuele II, sede della facoltà di biologia, da dove hanno mostrato uno striscione con la scritta 'The king is nake, G7 is a scam' (Il re è nudo, il G7 è una presa in giro'.). Poi gli attivisti avevano bloccato una strada ballando al ritmo della musica techno: una cinquantina le persone identificate dalla Digos della questura di Torino che durante le perquisizioni ha sequestrato corde da arrampicata e coltellini modello svizzero. Dopo le ultime tensioni con la carica di alleggerimento in via Verdi i manifestanti contro il G7 si sono spostati di fronte a Palazzo Nuovo, a Torino, e la situazione è tornata tranquilla. Cinquanta gli identificati della Digos: tra di loro, secondo gli investigatori, ci sarebbero anche i militanti e i vertici del centro sociale Askatasuna che avrebbero partecipato attivamente ai disordini. Nei loro confronti saranno presentate denunce per anneggiamento, violenza a pubblico ufficiale aggravata e danneggiamento e lancio di oggetti.

L'appello del ministro

"Solidarietà alle forze dell'ordine che in queste ore stanno subendo gli attacchi violenti di un gruppo di manifestanti a Torino", dice il ministro Gilberto Pichetto Fratin. Che aggiunge: "Faccio appello a tutti: ogni contributo al confronto è prezioso purché sia portato in modo costruttivo e pacifico. Il G7 si appresta ad adottare una decisione storica sullo stop all'uso del carbone. È la dimostrazione dell'impegno concreto dei nostri Paesi nel contrastare il cambiamento climatico e nel proteggere l'ambiente".