G7 Ambiente, entra nel vivo summit dei ministri alla Reggia di Venaria

Entra nel vivo oggi, alla Reggia di Venaria, guidato dalla Presidenza italiana, il G7 Ambiente, Energia e Clima, il primo banco di prova dopo la Cop28 di Dubai. La riunione ministeriale si tiene nelle giornate di oggi e domani, 29 e 30 aprile, ed è articolata in quattro sessioni. Questo summit rappresenta un'occasione importante per i Paesi, perché devono dimostrare come interpretano gli impegni presi a Dubai e come intendono sostenere la propria transizione. Secondo il think tank Ecco Climate il rischio più grande per l’Italia è quello di dedicare troppa attenzione politica a tecnologie marginali per la decarbonizzazione, come i biocombustibili, o del tutto assenti nel sistema italiano, come il nucleare.