Al Nassr, tifosi inneggiano a Messi: la reazione di Cristiano Ronaldo

Il portoghese spazientito anche con i compagni

Nel corso della gara in cui l'Al Nassr ha subito una sconfitta, scivolando al secondo posto in classifica proprio dietro ai rivali dell'Al Ittihad, Ronaldo ha perso le staffe due volte: la prima - come mostrano le immagini - con i tifosi della squadra rivale, che hanno più volte scandito il nome di Messi. Poi, il portoghese ha perso la pazienza a fine partita per la delusione e per le prestazioni non certo convincenti di alcuni suoi compagni di squadra. Con tanto di muso lungo e bottigliette d'acqua calciate via.