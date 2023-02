9/10

2 - KYLIAN MBAPPÉ Sempre nel 2017 Kylian Mbappé lascia il Monaco per approdare al Paris Saint-Germain. Inizialmente tesserato con la formula del prestito per non incappare in spiacevoli imprevisti dovuti al Fair play finanziario, Mbappé diventata a tutti gli effetti un calciatore del Psg per la cifra record di 180 milioni, che ne fa il secondo giocatore più caro di tutti i tempi

José Mourinho compie 60 anni: dal Porto alla Roma, i successi dello Special One