Cristiano Ronaldo contestato da tifosi Al Nassr: maglia calpestata

Il fuoriclasse ex United stenta a ingranare nella sua nuova avventura saudita. Ancora nessun gol e prima sconfitta che conta in Supercoppa. Così i supporter iniziano a manifestare perplessità

Non sembra essere iniziata nel migliore dei modi l'avventura saudita di Cristiano Ronaldo. Dal suo sbarco all'Al Nassr, il fuoriclasse portoghese non ha ancora trovato la via del gol, complice anche la squalifica che gli ha fatto saltare i primi impegni col suo nuovo club. Come se non bastasse, Cr7 ha dovuto pure mandar giù l'amaro boccone dell'eliminazione in Supercoppa nazionale dell'Al Nassr, sconfitto 3-1 dall'Al Ittihad.