Messi sospeso dal Psg per un viaggio non autorizzato in Arabia Saudita

Lionel Messi è stato sospeso due settimane dal Psg. Secondo quanto riportato da L'Equipe, l'argentino si sarebbe recato in Arabia Saudita per due giorni sprovvisto di autorizzazione da parte del club che è intervenuto con una punizione esemplare. In queste due settimane, l'argentino non potrà allenarsi e non percepirà stipendio. Messi salterà quindi le prossime due partite di campionato, domenica a Troyes e contro l'Ajaccio il 13 maggio. Potrebbe tornare in occasione del match contro l'Auxerre il 21 maggio.