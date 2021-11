Pallone d'Oro, Messi favorito punta al settimo trofeo: la premiazione

Messi, Jorginho, Mbappé o Kanté? Alle 20.30 di oggi, lunedì 29 novembre, dopo lo stop nel 2020 imposto dalla pandemia da Covid-19, al Théâtre du Châtelet di Parigi verrà assegnato il Pallone d’Oro 2021, il premio al miglior calciatore individuale più atteso ogni anno. La lista di candidati al trofeo, stilata dalla rivista 'France Football' sia nella categoria maschile che in quella femminile, è stata svelata lo scorso 8 ottobre, insieme ai nomi dei giocatori in lizza per il Premio Yashin 2021 (miglior portiere dell’anno) e per il Trofeo Kopa 2021 (miglior giovane). L’appuntamento è su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e in diretta streaming su Now.