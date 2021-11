1/33 ©Getty

È arrivato il settimo Pallone d'Oro per Lionel Messi, fuoriclasse della nazionale argentina e attaccante del Paris Saint-Germain. "È incredibile tornare qui dopo due anni, dopo quello che è successo, e senza dover rispondere a domande sul contratto o su quando mi sarei ritirato - ha detto - Invece mi sono ritrovato a Parigi e con entusiasmo per tornare a lottare per grandi obiettivi. Non so quanto mi resti da giocare, ma spero di poterlo fare ancora a lungo"

Pallone d’Oro 2021, ha vinto Lionel Messi per la settima volta: tutti i premi