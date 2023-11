Coppa Davis, semifinale Italia-Serbia: Musetti ko, ora Sinner-Djokovic

A Malaga l’Italia del tennis sta sfidando la Serbia per un posto in finale di Coppa Davis contro l'Australia. Tutto in diretta su Sky. La Serbia è avanti 1-0. Nel primo match della giornata, infatti, Lorenzo Musetti ha perso contro Miomir Kecmanovic. Ora, nel secondo singolare della semifinale, si stanno affrontando i due numeri uno: Jannik Sinner e Novak Djokovic. Per loro è la terza sfida in pochi giorni: alle Atp Finals di Torino, l’italiano ha vinto nel girone mentre il serbo ha trionfato in finale. L’ultima partita delle semifinali, se Sinner batterà Djokovic, sarà il doppio: a meno di ripensamenti dell'ultimo minuto, Simone Bolelli e Lorenzo Sonego affronteranno Novak Djokovic e Dusan Lajovic.