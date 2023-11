Atp Finals, Sinner-Djokovic: in corso la finale. Serbo vince 1° set

Al Pala Alpitour si sta giocando l’ultimo atto, con il tennista italiano che sfida il campione serbo numero 1 del mondo dopo averlo già battuto nel girone. Il 22enne è il primo azzurro a raggiungere un risultato così prestigioso nel torneo dei “maestri”. Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Al Pala Alpitour di Torino si sta giocando la finale delle Atp Finals 2023. In campo il tennista italiano Jannik Sinner e il serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo. Djokovic ha vinto il primo set 6-3 in 38 minuti. Il match, iniziato alle 18, è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.