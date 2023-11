Tennis Atp Finals: impresa Sinner a Torino, Djokovic ko

Il punteggio finale è stato di 7-5, 6-7 (5), 7-6 (2). Per il campione azzurro sarà comunque decisiva la sfida con il danese Holger Rune di giovedì prossimo per il passaggio alle semifinali

Impresa assoluta di Jannik Sinner . Alle Atp Finals di Torino ha sconfitto in tre set il serbo Novak Djokovic , numero 1 del ranking mondiale, al termine di un match molto equilibrato e durato oltre tre ore. Il punteggio finale è stato di 7-5, 6-7 (5), 7-6 (2). Per il campione altoatesino sarà comunque decisiva la sfida con il danese Holger Rune di giovedì prossimo per il passaggio alle semifinali.

La gara è stata durissima con Djokovic che parte 1-0 con quattro servizi vincenti. Anche Sinner non è da meno e chiude senza problemi il turno di servizio. Il serbo si ripete anche nel terzo game, vincendo a zero e portandosi 2-1. Pochi i punti contro il servizio con Nole che ne conquista due sul servizio dell'italiano che però non si fa prendere dalla frenesia e si porta sul 2-2. Il numero uno del mondo non molla nulla e con un ace chiude per il 3-2. Sulla prima palla break Sinner se la cava con un ace. Il servizio la fa da padrone e i due campioni arrivano sul 5-5. Doppio fallo di Djokovic sul 40-40 e palla break per Sinner che con due accelerazioni vince il game, si porta 6-5 e va a servire per il primo set. L'italiano mantiene i nervi saldi, si aggiudica il game a zero e vince 7-5 con nove punti consecutivi il primo set in 57 minuti.

Il tie-break decisivo

Subito mini-break per Sinner che poi va 2-0 ma si fa recuperare il punto per un errore. L'italiano ancora avanti 3-2 con nuovo punto strappato all'avversario, ma Djokovic non molla e recupera ancora sul 3-3 e poi per un errore di rovescio perde il secondo turno di battuta mandando il numero uno al mondo ai due servizi avanti 4-3, ma sulla seconda di servizio Sinner aggredisce di dritto e trova il 4-4 alle due ore di gioco. Prima potente a 206 km/h e dritto vincente per il 5-4. Sinner si scompone e sbaglia un dritto non complicato mandando Djokovic al doppio set point. Sinner annulla il primo e va 6-5 con il serbo al servizio, ma è vincente e chiude 7 punti a 5 il tie-break del secondo set, è 7-6 e si va al terzo. A Sinner non basta più la vittoria in tre set per aggiudicarsi la semifinale.

Sinner riparte forte con Nole che pensa di aver passato il momento peggiore, ma l'azzurro sale 3-2 e si procura due palle break e alla prima, con un dritto incrociato, fredda l'avversario e si porta 4-2 e servizio. Sinner compie un miracolo con una palla corta, ma poi sbaglia un dritto e concede palla break ma dopo uno scambio in apnea, osannato dal PalaAlpitour ritrova il pari ma dopo due errori rovescio pressato dall'avversario concede il servizio e Djoko va 4-3 e poi 4-4, ma Sinner non molla si innalza prima 5-4 e poi 6-5.

Il serbo tiene il servizio e si va 6-6 al tie-break decisivo allo scoccare della terza ora di gioco. Sinner scappa subito 3-0 con due mini-break. Al servizio non sbaglia e si porta 5-0. Djokovic tiene solo un punto, ed è 6-1 con cinque match point per l'italiano che alla seconda occasione chiude 7-2 in tre ore e 9 minuti con 109 punti a testa 7-6 al terzo.