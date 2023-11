Lavazza alle Nitto Atp Finals di Torino, Sinner incontra i Carota Boys

La città di Torino torna ad essere, per la terza volta, capitale del tennis internazionale ospitando le Nitto ATP Finals (dal 12 al 19 novembre, ndr) e, anche per questa edizione e fino al 2025, Lavazza continua il proprio sostegno alla manifestazione, in qualità di Platinum Partner. "Il binomio tennis e Torino funziona, le previsioni di quest’anno mostrano un’ulteriore crescita dell’affluenza di appassionati: è un bene per la città da un punto di vista culturale ed economico. Noi ci abbiamo creduto fin dal principio, sostenendo la candidatura e lavorando con le istituzioni: sappiamo che eventi come questo sono fondamentali per rendere Torino sempre più internazionale. In più come ogni anno organizziamo diverse iniziative che puntano ad arricchire l’esperienza di tutti i visitatori, mentre in campo scenderà il nostro Ambassador Jannik Sinner : siamo stati tra i primi a scommettere sul suo talento, a lui va il nostro in bocca al lupo", dichiara Marco Lavazza, Vicepresidente Lavazza Group. E Lavazza ha scelto proprio le Nitto Atp Finals per organizzare nel suo headquarter torinese un incontro memorabile tra Sinner e i suoi fan numero 1, i Carota Boys.

La miscela perfetta per Lavazza A Modo Mio

Intanto, scoprire le regole per preparare un vero espresso italiano è la sfida che A Modo Mio lancia a tutti i tennis lovers. Il primo a mettersi in gioco è proprio Jannik Sinner, che all’interno di uno speciale “elevator” deve misurarsi con le domande a bruciapelo dei Carota Boys, in regia, sulle regole dell’espresso e rispondere correttamente per salire tutti i piani e poter aprire ufficialmente le porte della “Home of Masters”, la Club House A Modo Mio dedicata alla Mastership Lavazza nella preparazione dell’espresso presso il Fan Village, adiacente al Pala Alpitour. Uno spazio dove, attraverso un percorso di approfondimento e intrattenimento, sono svelate le regole per gustare un espresso perfetto a casa come al bar grazie al sistema Lavazza A Modo Mio e alla Barista Technology. L’iniziativa riprende lo spirito agonistico della manifestazione tennistica, invitando le persone a giocare per diventare Masters dell’espresso italiano con divertenti domande a tema. Ispirandosi ai rompicapi presenti nelle Escape Room, per i partecipanti sono stati ideati vari enigmi a tempo da risolvere grazie ad indizi celati all’interno della Home of Masters e al supporto di uno staff “originale ed eclettico”, per poter scoprire le regole della Barista Technology ed entrare nella Wall of Fame dell’Espresso Italiano. Inoltre, tutti gli appassionati di tennis e i coffee lovers al di fuori del Pala Alpitour potranno mettersi alla prova per diventare masters dell'espresso italiano tramite il concorso digital raccontato grazie al coinvolgimento di campioni dell'eccellenza sul campo e in tazzina, come Sinner e i Carota Boys.