Atp Roma 2024, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare

È tutto pronto per l'edizione 2024 degli Internazionali BNL d'Italia al Foro Italico. I tabelloni maschili e femminili del torneo su terra rossa, in programma dal 7 al 19 maggio, sono stati svelati questa mattina alla Fontana di Trevi a Roma, dove è andato in scena il sorteggio. Il grande assente dell'Atp di Roma sarà l'azzurro Jannik Sinner che, penalizzato da un problema all'anca, è stato costretto al forfait, così come lo spagnolo Carlos Alcaraz a causa di un infortunio al braccio destro. Due mancanze importanti che fanno emergere il grande interrogativo su chi sarà il protagonista dell'edizione 2024, dopo la vittoria dell'anno scorso di Daniil Medvedev contro Holger Rune. Sarà possibile seguire il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.