Sinner ancora infortunato, salterà gli Internazionali di Roma

Lo ha annunciato lui stesso con un post su Instagram: "Verrò comunque a Roma per qualche giorno. Ora lavorerò con la mia squadra e i medici per essere pronto per Roland Garros"

Jannik Sinner non parteciperà agli Internazionali d'Italia di tennis, che si svolgeranno a Roma dal 6 al 19 maggio. Il n.2 al mondo, infatti, dovrà osservare un periodo di riposo in conseguenza del problema all'anca che lo portato al ritiro dal torneo di Madrid. Lo ha annunciato lui stesso con un post su Instagram: "Sono molto triste di non aver recuperato" ma "verrò comunque a Roma per qualche giorno. Ora lavorerò con la mia squadra e i medici per essere pronto per Roland Garros".

Il problema all'anca

Sinner non giocherà il torneo romano per via del problema all'anca che l'ha costretto al ritiro dal torneo di Madrid. Tornato a Montecarlo, l'azzurro stava osservando un periodo di riposo prima della partenza per Roma. Non è l'unico big a saltare gli Internazionale. A Roma non ci sarà nemmeno Alcaraz, fermo per un'edema al braccio. A rischio anche la partecipazione di Medvedev.