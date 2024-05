Sinner salta Roma: “Fa male. Roland Garros? Solo se sarò al 100%”

Il problema all’anca permane. La sua presenza non è sicura neanche allo slam parigino. “Mi fermo finché non guarisco completamente. Non ho fretta. Curare il corpo è molto più importante di tutto”, ha riferito il numero 2 del mondo in conferenza stampa al Coni ascolta articolo

Jannik Sinner non parteciperà agli Internazionali d'Italia a Roma e, al momento, non è sicura la sua presenza neanche al Roland Garros. Il dolore all'anca è ancora troppo forte ma pesa anche il timore di compromettere tutta la stagione. “Per me Roma è forse il torneo più speciale dell'anno. C’è da accettarlo, anche se fa male, non solo a me ma credo a tanti tifosi. Ma può succedere, compio 23 anni quest'anno e speriamo di giocare 10 anni qua a Roma, anche 15 perché no?”, ha riferito il numero 2 del mondo in conferenza stampa al Coni, dopo il forfait per infortunio agli Internazionali di Roma.



Sinner: “Mi fermo finché non guarisco al 100%”

"Prima del torneo di Madrid stavo meglio, poi lì in alcuni giorni ho sentito più dolore, altri meno ma era una situazione strana. Sapevo che c'era qualcosa che non andava. Abbiamo fatto una risonanza e abbiamo preso la decisione di non giocare a Madrid. A Monaco abbiamo fatto altri esami, e abbiamo preso questa decisione non facile", ha aggiunto spiegando i motivi alla base dello stop. "Pensavamo fosse un problema non grave, invece con la risonanza abbiamo visto che qualcosa non va al 100%, non voglio dire cosa esattamente, ma abbiamo tutto sotto controllo", ha spiegato ancora Sinner. "Di sicuro se il problema non è curato al cento per cento mi fermo ancora, non ho voglia di buttare via tre anni di carriera in futuro. Non ho fretta. Curare il corpo è molto più importante di tutto".

In dubbio anche la sua partecipazione al Roland Garros

In conferenza stampa ha poi gettato ombre anche sulla partecipazione allo slam parigino. "Arrivare a Parigi senza partite qui a Roma non è semplice. Giocherò il Roland Garros solo se sarò in grado al 100%, dobbiamo vedere anche perché si gioca 3 set su 5", ha riferito. "Credo che abbiamo imparato qualcosa e per l'anno prossimo possiamo gestire ancora meglio la situazione. Non si può essere perfetti, vorrei giocare tutti i tornei. Ero il primo a dire di provare qui, ma in tanti mi hanno consigliato di non farlo. Non è una sconfitta. Ora mi rendo conto che il riposo è molto importante. Ora sarà un periodo senza giocare, dobbiamo vedere dalla prossima settimana come lavorare ma dobbiamo ancora decidere", ha concluso Sinner.