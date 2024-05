Tennis, Sinner dovrà riposare tre giorni per il problema all'anca

Nell’ultimo periodo ha abituato il suo pubblico a macinare una vittoria dietro l’altra e a non fermarsi mai. Per Jannik Sinner, però, è arrivato il momento di un piccolo stop. Dopo il ritiro dal Master 1000 di Madrid per un problema all’anca, dovrà osservare un periodo di riposo di 3 giorni e potrà ricominciare ad allenarsi da domenica 5 maggio. Proprio a partire dall’ultimo giorno della settimana sarà a Roma per iniziare a prepararsi per gli Internazionali di tennis. Il suo staff si è detto ottimista sulle sue condizioni di salute.

L’infortunio

Nel torneo di Madrid Jannik Sinner aveva cominciato ad avvertire problemi all'anca destra nel match del terzo turno contro il russo Kotov, ma era comunque riuscito a sconfiggere l’avversario in due set. Il tennista azzurro martedì 30 aprile aveva effettuato un provino per capire se fosse in grado di giocare contro Kachanov e alla fine aveva deciso di scendere in campo. Il turno successivo, invece, Sinner, in accordo con il suo staff, aveva deciso di non rischiare ulteriormente e non era sceso in campo contro Auger-Aliassime per i quarti di finale. A seguito del ritiro, sui social aveva scritto: "La mia anca mi ha dato fastidio questa settimana e sta lentamente diventando più dolorosa. Seguendo il consiglio dei medici abbiamo deciso che fosse meglio non giocare oltre e peggiorare la situazione. Grazie ragazzi per tutto il vostro supporto". Da parte del suo staff c'è prudenza ma anche un certo ottimismo. A Montecarlo, tra qualche esame medico e un po' di fisioterapia, eviterà di lavorare e forzare la parte dolorante. La scelta di ritirarsi a Madrid permetterà di mettere meglio a fuoco la problematica e soprattutto di evitare complicazioni in vista dei due importanti tornei sul rosso che lo attendono e che potrebbero portarlo sul trono mondiale dopo lo slam al Roland Garros.