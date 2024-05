Tennis, Swiatek vince gli Internazionali femminili di Roma

La tennista polacca numero uno al mondo ha battuto l'avversaria bielorussa con il punteggio di 6-2, 6-3. Per lei è il terzo successo sulla terra rossa romana dopo le vittorie del 2021 e 2022. Il commento di Sabalenka dopo la sconfitta: "Queste due settimane sono state incredibili e Ita stata bravissima. Spero di ritrovarti al Roland Garros" ascolta articolo

Iga Swiatek vince gli Internazionali BNL d'Italia. La tennista numero uno del mondo ha battuto in finale in due set Aryna Sabalenka, seconda nella Women's Tennis Association, con il punteggio di 6-2, 6-3. Per la tennista polacca questo è il terzo successo sulla terra rossa romana dopo le vittorie del 2021 e 2022.

Swiatek: "Torneo sempre più bello" "Un'altra grande finale, un'altra grande partita, grazie per aver condiviso con me questo momento". Così Iga Swiatek durante la premiazione per la vittoria contro Sabalenka. "Grazie a chi è qui e a chi sta a casa - ha proseguito la tennista polacca - La cosa più bella è che il mio team è sempre dietro di me, così mi posso concentrare solo sul migliorar giorno dopo giorno. Grazie al torneo, a giudici di linea, ai raccattapalle, ogni anno questo torneo è sempre più bello e migliore". Swiatek chiude poi con una battuta sulla coppa vinta. "Speriamo che la prossima volta aprendola ci sia un tiramisù", ha detto la n.1 WTA alzano il coperchio del trofeo vinto e scherzando sul suo dolce preferito. leggi anche Tennis, Sinner posta la seconda foto dell'allenamento a Montecarlo

Sabalenka a Swiatek: ci vediamo a Roland Garros "Ormai è una sfida, spero di ritrovarti al Roland Garros. Queste due settimane sono state incredibili e Ita stata bravissima". Così Aryna Sabalenka dopo la sconfitta in finale contro la Swiatek. "Sto cercando solo di divertirmi giocando - ha aggiunto la tennista bielorussa - Grazie a tutti: all'organizzazione, a tutti. Anche al mio team che mi sta seguendo in tante finali. E' tutta colpa loro se sono qui (ride, ndr)". E ha concluso: "All'inizio del torneo non sapevo nemmeno di poter giocare così bene, è stato importante arrivare in finale e fare queste due settimane". vedi anche Atp Roma 2024, tabellone e risultati degli Internazionali d'Italia

