Qualifiche F1, Verstappen in pole al Gp di Imola. HIGHLIGHTS

Con il tempo di 1'14''74, l'olandese ha preceduto le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris: è la settima pole consecutiva stagionale per il campione del mondo. A sorpresa, complice un'uscita nella ghiaia durante il giro cronometrato nella Q1, è stato eliminato subito Fernando Alonso, che partirà in ultima fila con la sua Aston Martin. Per soli 15 millesimi non è poi riuscito a entrare nella Q3 nemmeno Sergio Perez, con la Red Bull, che con l'11° tempo partirà dalla sesta fila

Verstappen ha ottenuto l'ottava pole consecutiva in Formula 1 (in due stagioni), eguagliando un primato di Ayrton Senna , e la settima consecutiva da inizio stagione, primato che ora divide con Alain Prost. Nella Q3, dietro alle due Ferrari si sono piazzati George Russell, sesto con la Mercedes, Yuki Tsunoda, settimo sulla RB davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton, all'altra Rb di Daniel Ricciardo, nono e che avrà a fianco in quinta fila Nico Huelkenberg, con la Haas. A sorpresa, complice un'uscita nella ghiaia durante il giro cronometrato nella Q1, è stato eliminato subito Fernando Alonso, che partirà in ultima fila con la sua Aston Martin. Per soli 15 millesimi non è poi riuscito a entrare nella Q3 nemmeno Sergio Perez, con la Red Bull, che con l'11° tempo partirà dalla sesta fila.

Sainz: "Ci possiamo giocare il podio"

"Penso che ci possiamo giocare il podio, per giocarci la vittoria partendo quarto e quinto abbiamo bisogno di qualcosa come ha avuto Lando (Norris, ndr) nell'altra gara perché non è facile sorpassare qua. Ma per il podio, partendo quarto e quinto, ce la giocheremo", ha commentato Carlos Sainz. Lo spagnolo dice che non si aspettava di meglio: "Quando ho visto il circuito ho detto 'questo è un circuito McLaren, RedBull', con curve di alta e media velocità, e sapevo che la nostra forza è da un'altra parte. Anche oggi il vento che c'era non ci ha aiutato in varie curve. Ma sì, è molto tirato. Sono due decimi, il problema è che quei 2-3 decimi è molto difficile trovarli con queste regole. Abbiamo portato un pacchetto, ma sappiamo che ci saranno circuiti McLaren, circuiti Ferrari e questo per me è un circuito McLaren".

Leclerc: "Domani voglio andare con l'obiettivo di vincere"

"Voglio andare domani con l'obiettivo di vincere", ha detto Charles Leclerc, visibilmente deluso per la seconda fila. Il monegasco della Ferrari sperava nella pole "perché in Fp1 e Fp2 siamo andati forte - ha proseguito -, anche se non contano niente e alla fine è sempre difficile leggere bene la performance di tutti perché abbiamo tutti dei livelli di benzina diversi. Però il feeling era buono". "In qualifica - ha spiegato -, non è andato via il feeling, è solo andata via la performance e non ce n'era di più. Il giro è stato abbastanza buono, però non ce n'era di più. Peccato, soprattutto qua in Italia, ma domani è la gara, domani credo che ci siano un po' di chance di pioggia, dobbiamo essere sul lato giusto".