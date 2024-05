Senna, l'omaggio della Formula 1 al Gp Imola a 30 anni dall'incidente

Proprio qui oggi, per omaggiare il ricordo del compianto campione brasiliano, i piloti della F1 sono scesi sul tracciato con una maglietta verdeoro: la corsa, a piedi o in bici, è stata organizzata da Vettel.

Sul circuito di Imola la Ferrari e i suoi tifosi sono di casa. Quest'anno, però, la pista diventa meta di raccoglimento e ricordo. La memoria non può che andare a 30 anni fa, quando in questo luogo persero la vita Ronald Ratzenberger prima e Ayrton Senna poi.

I tragici incidenti

Due morti destinate a segnare la storia della Formula 1 sul fronte sicurezza e a essere ricordate per generazioni, come dimostrano le innumerevoli testimonianze di affetto di tifosi e piloti che ai tempi di Senna non erano nemmeno nei pensieri dei loro genitori. Charles Leclerc, per esempio, è arrivato al circuito con una maglia dedicata al suo idolo, e lo stesso hanno fatto i suoi colleghi, tra cui un Sebastian Vettel che in questo fine settimana ricorderà a modo suo il fuoriclasse brasiliano.