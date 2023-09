“Ho lavorato con Hajime Sorayama su questo casco e sono così orgoglioso di come ha preso vita!! Sono un suo fan e del suo lavoro da molto tempo. Collaborare con lui è stato un mio obiettivo personale. Non vedo l’ora di far vedere il casco a tutti in pista”. Così Lewis Hamilton, su Instagram, ha presentato ai fan il futuristico casco che indosserà durante il Gp del Giappone, in programma durante il prossimo weekend sul circuito di Suzuka.