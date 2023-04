Brad Pitt gareggerà con Lewis Hamilton per un film sulla Formula Uno

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Un attore Premio Oscar e un pilota sette volte campione del mondo gareggeranno l’uno contro l’altro al volante di un’auto da corsa sulla pista di Silverstone nel primo giro del Gran Premio di Gran Bretagna, in programma dal 7 al 9 luglio. Come riporta il quotidiano britannico The Sun, Brad Pitt avrebbe infatti ottenuto un permesso speciale per competere contro Lewis Hamilton in occasione delle riprese del film sulla Formula Uno del quale il primo sarà protagonista e il secondo sarà produttore esecutivo. L'allestimento del set in pista garantirà il massimo realismo: "Inizieremo molto presto le riprese a Silverstone. Sarà il primo film in cui verranno fatte nel corso di una competizione" ha commentato Stefano Domenicali, Ceo di Formula Uno. "Sarà abbastanza invasivo in termini di produzione, ma anche un altro modo per dimostrare che la Formula Uno non si ferma mai".