L’attore ha venduto la casa in cui ha vissuto con la sua ex moglie Angelina Jolie e i loro sei figli

Finalmente Brad Pitt è riuscito a vendere l’enorme villa di San Feliz, la proprietà che aveva acquistato nel 1994 da Cassandra Peterson , meglio conosciuta come Elvira, la Regina delle Tenebre . Una vendita che ha fatto guadagnare all’attore ben 40 milioni di dollari – una cifra ben venti volte superiore rispetto a quella a cui l’aveva acquistata -, permettendogli anche di liberarsi di una proprietà "infestata dai fantasmi" . Un dettaglio di cui Pitt è sempre stato a conoscenza, ma che non gli ha mai impedito di godersi a pieno la meravigliosa villa in cui ha cresciuto i suoi sei figli insieme all’ex moglie Angelina Jolie : Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, e i gemelli Knox e Vivienne.

Brad Pitt sapeva delle dicerie sulla villa

Cassandra Peterson non ha tenuto nascoste le stranezze della villa che Brad Pitt ha comprato da lei per circa 1,7 milioni di dollari. Anzi, secondo quanto raccontato dall’attrice, l’ex marito di Angelina Jolie era eccitato di poter vivere in una casa che si diceva essere infestata dai fantasmi. “Lo stavamo solo avvertendo che un sacco di cose strane sono successe lì in casa da quando ci siamo trasferiti – ha riferito la Peterson in un’intervista a People -. Ed era molto entusiasta di questo. Ha pensato che fosse davvero bello”.

Eppure Elvira è stata piuttosto precisa nel raccontare gli strani eventi a cui ha avuto modo di presenziare in casa. “Ho visto persone che camminavano al piano di sopra, ad esempio, persone reali che camminavano. Una volta un fantasma era seduto al piano di sotto davanti al camino, una volta entrava nella mia camera da letto e tornava indietro. Abbiamo visto una persona che galleggiava sul fondo della piscina, cose del genere”. Insomma, scene da film horror vere e proprie, che però non hanno impedito a Brad Pitt di acquistare la casa. A quanto pare, infatti, l’attore era rimasto totalmente ammaliato dall’architettura della villa, nonostante questa non fosse in ottime condizioni. A colpirlo erano stati soprattutto il soggiorno e la sala da pranzo, che avevano pannelli in mogano massiccio alle pareti e soffitti in rame. Due caratteristiche che sono riuscite a superare anche la paura dei fantasmi.