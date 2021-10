La presentatrice horror Elvira torna a promuovere film dell'orrore

L'iconico personaggio statunitense interpretato dall'attrice Cassandra Peterson è finalmente ritornato, in occasione di una collaborazione con Netflix per la promozione di pellicole horror e thriller. La clip che sancisce questa collaborazione è anche un omaggio a questo personaggio, che proprio quest'anno celebra i 40 anni dalla sua nascita. Ogni domenica di ottobre Elvira consiglierà titoli dell'orrore e gialli da vedere sulla piattaforma di streaming, visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick

La celeberrima presentatrice da brivido consiglierà ogni domenica di ottobre, in occasione del periodo di Halloween, film horror e thriller da guardare sulla piattaforma di streaming, visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Per presentare questa collaborazione esclusiva - che farà la gioia dei cinefili amanti del filone da rabbrividire che Elvira rappresenta - è stato appena pubblicato sui canali ufficiali di Netflix il video in cui torna ufficialmente Cassandra Peterson in veste nera e sexy da presentatrice dell'orrore. Oltre a promuovere la visione delle pellicole dell'orrore e di genere giallo, questa clip e la collaborazione che sancisce si rivela pure un omaggio al famoso character, considerando che proprio quest'anno si celebrano i quarant'anni dalla nascita di Elvira. Potete guardare la clip di Netflix con Cassandra Peterson nei panni di Elvira nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

La mitica presentatrice horror Elvira è finalmente ritornata: il personaggio iconico della cultura di massa a stelle strisce interpretato dall'attrice Cassandra Peterson è stato "riesumato" (usiamo questo termine per rimanere in tema orrore, morti viventi e zombie) in occasione di una collaborazione con Netflix.

Il personaggio di Elvira



Arcinoto negli Stati Uniti, il personaggio di Elvira è conosciuto anche come Mistress of the Dark.

A lei si deve una rubrica di film horror tenuta tra gli anni Settanta e gli anni Novanta per la televisione di Los Angeles KHJ.



Ciò che è sempre piaciuto al grande pubblico è l'aspetto da femme fatale unito a una buona dose di sarcasmo e ironia. Questa vamp dell'horror dotata di un’intelligenza sopraffina (e diabolica, per rimanere in tema malvagità horror) shakera una Morticia Addams e una vampira, ibridando questo "Frankenstein" di personaggi horror già sensuale di per sé con le fattezze super conturbanti di Jessica Rabbit (intesa come la Jessica Rabbit originale, il personaggio reso celebre dal film “Chi ha incastrato Roger Rabbit”. Sottolineiamo la Jessica Rabbit originale perché recentemente questo character è stato al centro di un dibattito poiché la Disney ha deciso di revisionarlo, offrendo alla moglie del coniglio Roger un nuovo ruolo "più rilevante per la cultura di oggi”, ossia un ruolo da detective e un vestiario più consono al mestiere dell’investigatrice: la vedremo infatti indossare l’iconico trench beige, il capo per antonomasia dei detective).



Questo omaggio di Netflix a Elvira segue la pubblicazione dell'autobiografia dell'attrice Cassandra Peterson, libro che la star ha dato alle stampe proprio quest'anno.

Si intitola “Yours Cruelly, Elvira: Memoirs of the Mistress of the Dark” ed è un memoir in cui l’attrice racconta il suo percorso di vita e la sua carriera, soffermandosi appunto su quel ruolo che l’ha resa una diva dark negli Stati Uniti. Non solo negli States ma anche in tutto il mondo: qualsiasi appassionato di film dell'orrore idolatra questo personaggio leggendario.



Ricordiamo che, oltre a essere la protagonista della rubrica dedicata al cinema horror targata KHJ, l’Elvira di Cassandra Peterson è stata anche protagonista di diversi film, tra cui “Una strega chiamata Elvira” e “La casa stregata di Elvira”, tra gli altri.

Prima di creare il suo personaggio che l’ha consacrata a divinità dello show business, da notare che Cassandra Peterson ha lavorato con registi del calibro di Federico Fellini. Proprio quest'ultimo le ha assegnato una parte nel suo film Roma, nel 1972. Dopo quell’esperienza con il Maestro, l'attrice tornò negli Stati Uniti, unendosi alla compagnia di recitazione con base a Los Angeles chiamata The Groundlings. In questo contesto diede vita ad Elvira. Il resto è storia, dell'horror, del cinema e della cultura pop.