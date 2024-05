Formula 1, Gp Imola: orari e dove vedere la gara in tv e streaming

Da oggi, venerdì 17, fino a domenica 19 maggio si correrà il sesto round del campionato 2024 all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari. L'appuntamento, il primo europeo della stagione, si svolge a poche settimane di distanza dal 30° anniversario della morte di Ayrton Senna. Tutto il weekend di Imola sarà disponibile live su Sky e in streaming su NOW ascolta articolo

Il Mondiale di Formula 1 arriva, per la prima volta in questa stagione, in Italia. L'appuntamento è a Imola, sede del GP Emilia-Romagna, dove da oggi, venerdì 17, fino a domenica 19 maggio si correrà il settimo round del campionato 2024. Dopo l'annullamento della gara dello scorso anno a causa dell'alluvione che ha colpito gran parte della regione, quest'anno il Gran Premio torna sul circuito emiliano dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari. L'edizione 2024 della gara, la prima europea della stagione, si svolge a poche settimane di distanza dal 30° anniversario della morte di Ayrton Senna, il pilota brasiliano che il 1° maggio 1994 perse la vita in un grave incidente proprio sulla pista imolese.

Il GP di Imola Un appuntamento importante quello di Imola per il Cavallino Rampante, che scenderà in pista con il primo grande pacchetto di upgrade sulla SF-24, dopo che tutte le altre scuderie rivali hanno già applicato diversi aggiornamenti nei circuiti precedenti. Il grande avversario da battere per la Ferrari resta la Red Bull (e Verstappen) ma, dopo la recentissima vittoria a Miami di Lando Norris, ai grandi team "rivali" si aggiunge anche la McLaren.

Programma e orari Venerdì 17 maggio Prove libere 1: 13.30 - 14.30 Prove libere 2: 17 - 18 Sabato 18 maggio Prove libere 3: ore 12.30 – 13.30 Qualifiche: ore 16 Domenica 19 maggio Gara: ore 15 Dove vedere la gara Tutto il weekend di Imola sarà disponibile in diretta su Sky. Ma sarà possibile ammirare l'attesissima gara emiliana anche in streaming su NOW.