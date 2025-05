Piazza di Siena, a Roma via a concorso ippico: programma e dove vedere

Al via quattro giorni di gare per la più importante rassegna italiana di questo sport. Il quartetto che rappresenterà l’Italia nella Coppa delle Nazioni sarà formato da Giacomo Casadei su Marbella du Chabli, Emanuele Gaudiano su Chalou’s Love PS, Giulia Martinengo Marquet su Delta del’Isle e Paolo Paini su Casal Dorato

Da giovedì 22 a domenica 25 maggio si disputerà a Villa Borghese, Roma, la manifestazione equestre di Piazza di Siena, comprendente le gare dello CSIO di Roma 2025: quattro giorni di gare per la più importante rassegna italiana di questo sport. Il quartetto che rappresenterà l’Italia nella Coppa delle Nazioni sarà formato da Giacomo Casadei su Marbella du Chabli, Emanuele Gaudiano su Chalou’s Love PS, Giulia Martinengo Marquet su Delta del’Isle e Paolo Paini su Casal Dorato. Le principali prove della quattro giorni romana saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 HD o su Rai Sport HD ed in streaming su Rai Play e www.piazzadisiena.it ed in sintesi in differita su Rai 2 HD o su Rai Play.