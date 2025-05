Tottenham, medaglie finite: Son, Bentancur e Romero restano senza

Episodio singolare durante la cerimonia di premiazione della finale di Europa League, che ha visto trionfare il Tottenham sul Manchester United al San Mames di Bilbao. Il capitano degli Spurs Son, assieme a Bentancur e Romero, è rimasto incredibilmente senza medaglia: dopo il successo sui Red Devils, il presidente Uefa Ceferin ha premiato i vincitori senza rendersi conto che il numero di medaglie a sua disposizione era inferiore a quello dei calciatori e dei membri dello staff che in quel momento stavano sfilando vicino a lui. E così, dopo aver premiato tutti, compreso l'infortunato Kulusevski in stampelle, al momento di mettere la medaglia al collo di Bentancur, Romero e Son, Ceferin ha realizzato di averle terminate. La medaglie verrenno comunque recuperate, per il capitano Son e per gli altri che non l’hanno avuta. Questo trionfo è troppo importante nella storia del Tottenham perché una gaffe del cerimoniale lo rovini.