Serie A, Salernitana-Atalanta 1-2. In campo Udinese-Napoli. VIDEO

La 35esima giornata del campionato di Serie A si conclude oggi con due partite. Nel pomeriggio si è giocata Salernitana-Atalanta, finita 1-2. Al vantaggio dei padroni di casa con Tchaouna al 18', rispondono Scamacca al 57' e Koopmeiners al 63'. In classifica i bergamaschi agganciano al 5° posto la Roma a quota 60, mentre i granata, già retrocessi, sono ultimi con 15 punti. In campo ora Udinese e Napoli. A 48 anni esatti da una tragedia che ha segnato e segnerà per sempre il Friuli, le due squadre commemoreranno il terremoto del 6 maggio 1976. Alle 21 e 12 secondi, orario in cui si verificò la tremenda scossa che provocò una devastazione immensa, le due squadre interromperanno per qualche attimo la partita, in segno di rispetto per ricordare le 965 vittime. Inoltre, nel pre-gara, i bianconeri, a fine riscaldamento, porteranno un mazzo di fiori in curva Nord, in onore delle persone decedute.