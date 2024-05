Serie A, pari senza reti tra Torino e Bologna. HIGHLIGHTS

Pareggio 0 a 0 tra Torino e Bologna per la partita valida per la 35esima giornata del campionato di serie A all'Olimpico Grande Torino. Con questo pareggio il Bologna sale a 65 punti e si avvicina ad un punto della Juventus e al terzo posto che però domenica giocherà contro la Roma allo stadio Olimpico. Il Torino resta al decimo posto con 47 punti (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).

La cronaca di Torino-Bologna (GLI HIGHLIGHTS)

Il Bologna fa più possesso palla in un primo tempo in cui è il Torino ad andare maggiormente vicino al gol. L'iniziale fase di studio termina dopo il quarto d'ora quando i granata premono e sbattono due volte sul muro eretto dalla retroguardia avversaria che trasforma l'azione da difensiva in offensiva: Zirkzee si infila nello spazio e calcia in diagonale mandando di pochissimo a lato. La risposta dei padroni di casa è immediata sul lancio di Masina per Ilic che mette al centro dove Sanabria prende il tempo a Calafiori e incorna centrando in pieno la traversa: sul tap-in di Zapata, deviato anche da Vlasic, Skorupski ci mette una pezza rifugiandosi in corner. Gli ospiti provano a cambiare marcia in avvio di ripresa e si accende Zirkzee con un tentativo potente e impreciso. A prendere la porta quindi ci pensa Aebischer con una botta dalla distanza, ma Milinkovic Savic è attento e allunga in calcio d'angolo. A metà frazione squillo del Toro: traversone dalla sinistra che la difesa respinge male, la palla diventa buona per Ilic il cui tiro a botta sicura viene respinto da Skorupski con Zapata e Sanabria a ostacolarsi tra loro nel momento della ribattuta. Si arriva così a un finale di gara in cui entrambe le squadre provano a vincerla, ma nessuna delle due riesce a spuntarla. La sfida termina senza gol.

Il tabellino di Torino-Bologna 0-0

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic, Vojvoda, Buongiorno, Masina, Bellanova (41' st Lazaro), Ricci, Ilic I., Rodriguez, Vlasic (28' pt Linetty), Sanabria (33' st Pellegri), Zapata (1 Gemello, 71 Popa, 6 Lovato, 17 Kabic, 21 Okereke, 25 Dellavalle, 30 Silva, 79 Savva, 81 Ciammaglichella). All. Juric.



BOLOGNA (4-3-3): Skorupski, Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen, Fabbian (14' st Moro), Freuler, Aebischer (37' st El Azzouzi), Ndoye (24' st Orsolini), Zirzkee (37' st Castro), Saelemaekers (24' st Odgaard) (23 Bagnolini, 34 Ravaglia, 4 Ilic M., 10 Karlsson, 16 Corazza, 22 Lykogiannis, 29 De Silvestri, 82 Urbanski). All. Thiago Motta.

ARBITRO: Sozza.

AMMONITI: Vojvoda, Fabbian, Rodriguez, Aebischer per gioco falloso