Atp Finals, Sinner batte Tsitsipas con un doppio 6-4

Esordio vincente a Torino per il numero 4 del ranking mondiale: in meno di un'ora e mezza ha sconfitto il suo avversario. Diventa così il primo tennista italiano a vincere due match nella storia delle Finals

Jannik Sinner parte in quarta alle Nitto Atp Finals di tennis a Torino . L'altoatesino - numero 4 del ranking mondiale - si è imposto su Stefanos Tsitsipas (numero 5 Atp) con un doppio 6-4 in meno di un'ora e mezza di gioco. Sinner vince così per la seconda volta nelle Finals e scrive un nuovo record: è lui il tennista italiano con più vittorie nella storia della gara.

Sinner-Tsitsipas: il match

Con grandi colpi da fondo campo, nel primo set The Fox è riuscito a imporsi su Tsitsipas al quinto game. Nel secondo set è stato decisivo il primo gioco. In entrambi i casi, dopo il break, Sinner è riuscito a tenersi stretto il vantaggio fino alla fine. Nove gli aces realizzati e due i doppi falli.

Sinner: "Oggi sono riuscito a giocare in modo perfetto"

Sinner si dice consapevole di essere “riuscito a giocare in modo perfetto”. Nell'intervista post-partita sul campo rivela di essersi preparato anche guardando "tanti video di Stefanos” e guarda soddisfatto a quanto fatto finora – “un’ottima stagione” – ricordando che “il nostro obiettivo giocare qua” a Torino: “Non è solo importante la crescita ma anche la destinazione e per noi la destinazione quest'anno era venire qua". Grato per il fortissimo supporto del pubblico, adesso guarda avanti: "Speriamo di continuare così, sono contento di incontrare gente forte come Djokovic e Rune che sono giocatori diversi".