Carlo Ancelotti sarà il nuovo ct del Brasile dal 26 maggio

Sarà la prima volta che la Selecao sarà guidata da un allenatore straniero. Le trattative sono state condotte dall'imprenditore del mercato finanziario Diego Fernandes, che ha guidato le contrattazioni per conto della CBF. Nell'accordo, ha scritto O Globo, oltre alle cifre elevate con bonus di 5 milioni di euro se la nazionale dovesse vincere il mondiale, sarebbero inclusi alcuni benefit come il "noleggio di un jet che lo porterà più volte in Europa. Oltre ai costi dell'appartamento a Rio de Janeiro".

I primi match saranno quelli per la qualificazione ai Mondiali

La nomina era stata ampiamente attesa, con la previsione che il 65enne avrebbe lasciato il suo incarico allo stadio Bernabéu al termine della stagione spagnola. Ancelotti dovrà preparare la Nazionale verdeoro in vista delle cinque partite di qualificazione ai Mondiali dei campioni del mondo contro Ecuador e Paraguay a giugno. La CBf ha spiegato ancora: "Questo momento epocale vede l'unione di due icone: l'unico cinque volte campione del Mondo FIFA e un allenatore con un record ineguagliabile nelle competizioni d'élite europee". La Federcalcio ha espesso anche la sua "sincera gratitudine al Real Madrid e al (presidente) Sig. Perez per la cordialità e la sportività dimostrate nell'agevolare il rilascio dell'allenatore durante il suo periodo contrattuale, consentendo a questo nuovo capitolo di iniziare all'insegna del rispetto reciproco e della cooperazione tra le squadre". Poi ha ringraziato anche l'allenatore uscente Diego Fernandes, "che ha facilitato e guidato le trattative con il Sig. Ancelotti e il Real Madrid per conto della CBF in Europa. La CBF dà un caloroso benvenuto al Sig. Ancelotti e non vede l'ora di iniziare una nuova era di successi sotto la sua guida".