Djokovic a Belgrado in lacrime davanti a 50mila persone dopo Us Open

Lacrime di gioia per Novak Djokovic. Il campione di tennis, fresco vincitore dello Us Open, ha partecipato alla festa della nazionale serba di basket, seconda agli ultimi mondiali. A celebrare il podio della squadra c'erano 50mila tifosi al Palazzo Vecchio di Belgrado. Djokovic, che è un grande appassionato di basket, non ha trattenuto le lacrime davanti alla folla (VIDEO) che lo osannava, le sue emozioni sono esplose nel pianto: "Ci sono pochi momenti che mi lasciano senza parole, e questo è uno di quelli. Un'emozione del genere non accadrà più", ha detto il campione serbo.

Le lacrime e l'abbraccio

Belgrado, città in cui è nato, l'ha abbracciato con tutto l'affetto. Lui si è affacciato sul balcone dei festeggiamenti per la nazionale serba di basket. Alzando la Coppa degli Us Open appena conquistata, 24esimo Slam in carriera, Nole è esploso in lacrime ed è stato abbracciato e sostenuto dai giocatori della squadra serba che erano con lui. Domani il campione di tennis sarà a Valencia per unirsi al team nazionale per la Coppa Davis.