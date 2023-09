Tennis, US Open: Djokovic batte Medvedev e vince il suo 24esimo Slam

Per Djokovic si è tratta di una rivincita. L'ultimo Us Open l'aveva vinto nel 2018, l'anno dopo invece lo aveva fermato un infortunio. Nel 2020 era stato squalificato per aver colpito un giudice di linea con una pallina, mentre nel 2021 proprio Medvedev gli aveva impedito di vincere tutti e 4 tornei del Grande Slam in un solo anno, sconfiggendolo in finale. L'anno scorso invece c'era stato lo stop tra le polemiche per via della mancata vaccinazione Covid. Tra l'altro, il tennista serbo solo quest'anno è tornato a disputare tornei negli Stati Uniti dopo l'esclusione del 2022 per non essersi sottoposto alla vaccinazione contro il Covid. "Vorrei inviare un messaggio a tutti i giovani là fuori - ha detto il tennista di Belgrado -. Quando ho iniziato ero un bambino di sette anni e sognavo di poter vincere Wimbledon e diventare un giorno il numero uno del mondo, mai avrei pensato di vincere 24 Slam. Non ho mai pensato che sarebbe diventata realtà, ma nell'ultimo paio d'anni ho pensato che c'era la possibilità, ho pensato che avevo un'occasione e allora, se si fosse presentata, perché non afferrarla?". Al termine della partita Djokovic ha voluto omaggiare il cestista statunitense dei Los Angeles Lakers Kobe Bryant, morto nel 2020 in seguito allo schianto dell'elicottero su cui viaggiava assieme alla figlia. Nole ha indossato una t-shirt con una foto che lo vede in posa assieme al cestista, di cui era amico, accompagnata dalla scritta Mamba Forever ed il numero 24, come quello degli Slam che ha vinto.

Carriera leggendaria

Con quest'ultima impresa Djokovic ha aggiunto un altro tassello alla sua leggendaria carriera. Con il quarto Us Open conquistato sul cemento veloce dello stadio Arthur Ashe di New York il tennista serbo, numero uno della classifica Atp, si è infatti portato a casa 24 titoli dello Slam in bacheca su 36 finali disputate, un'impresa che non era mai riuscita a nessun altro. Il nuovo successo non chiuderà certo la disputa su chi sia il migliore tra i Big Three, il "club" esclusivo di cui Nole fa parte con i rivali storici Rafa Nadal e Roger Federer, ma di certo distanzia il tennista di Belgrado nello speciale palmares dal collega maiorchino, fermo a 22 Slam (quest'anno è stato ai box per infortunio e il prossimo sarà l'ultimo) e dalla leggenda svizzera, che si è ritirata lo scorso anno con 20 titoli al suo attivo. Chi non sembra avere intenzione di ritirarsi, nonostante sia prossimo ai 37 anni, è proprio Djokovic, che ancora non è sazio dopo aver conquistato 96 titoli Atp in 20 anni di carriera. A dispetto della nuova leva di giovani tennisti, che ormai è protagonista del circuito, a partire da Carlos Alcaraz, che a New York si è fermato in semifinale senza riuscire a difendere il titolo ottenuto lo scorso anno. Lo spagnolo quest'anno è stato l'unico tennista capace di sconfiggere il tennista serbo in una finale dello Slam, a Wimbledon, mentre il leader della classifica Atp ha trionfato a Melbourne, Parigi e New York.

Medvedev: "Djokovic ha fatto qualcosa di grandioso"

Dopo la sconfitta Medvedev ha elogiato Djokovic parlando di come il serbo lo ha trattato all'inizio della sua carriera. "Quando abbiamo giocato per la prima volta ero probabilmente 500/o al mondo. Ed è stato molto gentile con me", ha detto Medvedev. "Niente di speciale, ma mi ha trattato come una persona normale. E lo fa ancora. Non è cambiato nulla: 24, 30, 12 Slam? Non cambia nulla. E penso che si possa dire che sia qualcosa di grandioso per una persona".