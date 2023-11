Tennis, Atp Finals: Sinner sfida Medvedev, in palio la finale

Al Pala Alpitour di Torino domina il colore arancione, a sostegno del campione italiano, in quella che può essere considerata una sorta di rivincita della partita giocata due anni fa, alla prima edizione delle Finals, quando a vincere fu il tennista russo

Jannik Sinner si sta giocando il pass per l'accesso alla finale degli Atp Finals di tennis al Pala Alpitour di Torino nella sfida contro il numero 3 al mondo Daniil Medvedev. Nell'altra semifinale Carlos Alcaraz sfiderà Novak Djokovic alle 21 di oggi.

Nel palazzetto torinese domina il colore arancione, a sostegno del campione italiano, in quella che può essere considerata una sorta di rivincita della partita giocata due anni fa, alla prima edizione delle Finals, quando a vincere fu il tennista russo. A impazzare nel palazzetto di Torino gli ormai immancabili Carota Boys, che nei giorni scorsi hanno lanciato un appello ai tifosi a inondare gli spalti di arancione. In molti hanno accolto l'invito indossando magliette o parrucche, ma anche mostrando cartelli arancioni con frasi che inneggiano al campione azzurro. E c'è anche chi, oltre all'abbigliamento a tema, ha anche portato un cestino di carote. Sugli spalti, ad assistere all'incontro, ci sono il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il presidente del Coni Giovanni Malagò.

Il cammino del tennista italiano



Jannik Sinner è il primo italiano a raggiungere il secondo turno del torneo dei maestri. La qualificazione alle semifinali è arrivata nel pomeriggio di giovedì grazie al risultato di Novak Djokovic, che ha vinto in tre set contro Hubert Hurkacz. Poche ore dopo il talento azzurro ha restituito il favore al campione serbo superando, per la prima volta in carriera, il danese Holger Rune (6-2, 5-7, 6-4, al termine di una battaglia durata oltre due ore) regalando al numero uno al mondo il passaggio del turno. Prima di Rune, Sinner aveva già regolato Tsitsipas e Djokovic.