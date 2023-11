Atp Finals, Sinner è già in semifinale. Stasera match con Rune

L’azzurro è matematicamente già al turno successivo. Questo perché Djokovic ha perso il secondo set nella sfida pomeridiana con Hurkacz (vincendo poi il terzo e aggiudicandosi il match per 7-6, 4-6, 6-1). In base alle possibili combinazioni, quindi, con qualsiasi risultato si concluda questa sera la sfida tra Sinner e il danese Holger Rune, il giovane talento altoatesino è comunque promosso alla seconda fase della competizione

Continua la fantastica impresa di Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino : l’azzurro è matematicamente qualificato alle semifinali. Il passaggio del turno deriva dal fatto che Novak Djokovic ha perso il secondo set nella sfida pomeridiana con Hubert Hurkacz (vincendo poi il terzo e aggiudicandosi il match per 7-6, 4-6, 6-1). In base alle possibili combinazioni, quindi, con qualsiasi risultato si concluda questa sera la sfida tra Sinner e il danese Holger Rune, il giovane talento azzurro è comunque promosso al secondo turno della competizione.

Stasera la sfida con Rune

La notizia della qualificazione alle semifinali è arrivata nemmeno 48 ore dopo l’impresa assoluta di Sinner che, il 14 novembre, ha battuto in tre set Djokovic, numero 1 del ranking mondiale, al termine di un match spettacolare e durato oltre tre ore. Stasera, alle 21, Jannik affronta il danese Rune (diretta su Sky Sport Uno), ma, come detto, arriva alla sfida con la certezza matematica di essere già al round successivo. Anche se dovesse perdere, infatti, sarà comunque in semifinale.