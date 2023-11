Tennis, ATP Finals 2023 a Torino: calendario e guida al torneo

Dai protagonisti al calendario di gioco, fino ai punti in palio e al montepremi: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla manifestazione (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW)

Torino diventa, di nuovo, per il terzo anno di fila, la casa del tennis a livello mondiale: da oggi al 19 novembre, nella città piemontese, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, si giocano le ATP Finals 2023 . Ecco tutto quello che c'è da sapere: dai protagonisti al calendario di gioco.

Prendono parte alle Finals i primi otto classificati della Race ATP, più due riserve. La Race è una classifica che tiene conto dei risultati ottenuti nel corso dell'anno solare dai singoli giocatori. I punti, quindi, sono quelli conquistati dal 1° gennaio a oggi e non nelle ultime 52 settimane, come nel ranking ATP. La gara si chiude dopo gli ATP 250 di Metz e Sofia. Per questa edizione, a essersi qualificati, sono (dal n.1 al n.8):

Gli otto giocatori vengono divisi in due gironi da quattro. Tutti gli incontri si disputano al meglio dei tre set. Accedono alle semifinali i primi due classificati di ogni raggruppamento. In semifinale il primo del gruppo A incontra il secondo del gruppo B e viceversa. Dal 12 al 17 novembre si giocano i gironi, mentre il 18 novembre è la volta delle semifinali e il 19 della finale.

I gironi e l'ordine di gioco

Giovedì 9 novembre sono stati sorteggiati i gironi. Jannik Sinner è inserito nel girone "verde" e se la vedrà con Djokovic, numero 1 al mondo, Tsitsipas e Rune. Nell'altro girone, quello "rosso", ci sono Alcaraz, Medvedev, Rublev e Zverev. Oggi (non prima delle 14.30) tocca a Jannik Sinner aprire il sipario delle ATP Finals 2023: l'azzurro gioca il primo singolare affrontando il greco Stefanos Tsitsipas. Sempre oggi (non prima delle 21), si affrontano anche Novak Djokovic e Holger Rune. Lunedì 13 invece (non prima delle 14.30) ci sono i match Alcaraz-Zverev e poi (non prima delle 21) Medvedev-Rublev.

L'Italia con Sinner



A Torino c'è grande attesa per Jannik Sinner, il tennista azzurro che è reduce da una stagione strepitosa. Per lui quella del 2023 è la seconda partecipazione al torneo, dopo essere subentrato nel 2021 all'infortunato Berrettini. "Come sempre Torino è una città molto accogliente, sono molto contento di tornare qui. Mi piace tanto. Due anni fa ho giocato due partite alle Finals, ma giocai dopo l'infortunio di Berrettini e non era la condizione migliore. Quest'anno sarà sicuramente diverso. Sono contento di essere qua, vediamo come andrà", ha detto l'altoatesino qualche giorno prima dell'esordio.