Nations League, stasera alle 20.45 calcio d’inizio di Belgio-Italia

Questa sera alle 20.45 l’Italia sfida il Belgio a Bruxelles, in un match valido per la Nations League. Agli azzurri basta un punto per andare ai quarti della competizione. La partita si disputa allo stadio Re Baldovino. Alla vigilia il ct Luciano Spalletti ha messo in guardia i suoi dai pericoli che potranno arrivare dai Red Devils. E ha esortato la sua Nazionale a prendere sul serio la sfida, malgrado le tante assenze nell'undici di Tedesco: "Il Belgio ha tanti giocatori, sarà sempre una Nazionale fortissima come dice la Storia". Quindi ha esaltato il bel gioco come strumento per "divertire e raggiungere risultati”.