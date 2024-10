Nations League, a Udine in corso Italia-Israele 2-0. LIVE

Al Bluenergy Stadium gli Azzurri sono impegnati nella quarta giornata della competizione. Prima del match fischi all'inno israeliano, poi applausi. La città friulana è stata blindata per motivi di sicurezza

Nella quarta giornata della Nations League la Nazionale di Spalletti sta sfidando Israele a Udine. La città friulana è stata blindata per motivi di sicurezza. Prima del match, alla lettura della formazione e durante l'inno nazionale israeliano, ci sono stati timidi fischi da parte di un piccolo gruppo di tifosi. Immediatamente c'è stata la reazione da parte di tutto il resto del pubblico presente nello stadio che, con un applauso, ha volontariamente coperto la piccola protesta. Per quanto riguarda la composizione delle tifoserie, i sostenitori della nazionale israeliana sono una trentina e sono stati fatti accomodare in tribuna centrale, lasciando invece completamente vuota la Curva Sud dove originariamente erano stati assegnati. Alcuni sostenitori dei bianchi indossano il fiocco giallo che simboleggia "riportiamoli a casa" riferito agli ostaggi catturati da Hamas il 7 ottobre 2023.