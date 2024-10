Udine, corteo pro Palestina prima della partita Italia-Israele. FOTO

La città friulana ospita questa sera il match di Nations League. Nel pomeriggio si è tenuta una manifestazione di protesta, con circa mille persone presenti, che hanno attraversato il centro. In testa al corteo lo striscione "Diamo un calcio all' apartheid. Fuori Israele dalla Fifa”. Presenti in gran numero le forze dell’ordine che hanno blindato il percorso e la zona rossa intorno allo stadio