Drone dal Libano uccide soldati israeliani. Raid Idf su ospedale Gaza

Hezbollah ha inferto a Israele il colpo più sanguinoso dopo il 7/10 2023: 4 soldati sono stati uccisi e 60 sono rimasti feriti, di cui 7 gravemente, quando un drone lanciato dal Libano ha colpito una base militare nell'area di Binyamina, nella zona di Haifa. Il gruppo filo-iraniano ha rivendicato l'attacco. L'Idf sta indagando sul perché non siano suonate le sirene e per quale motivo i tentativi di intercettazione siano falliti. Intanto, l'aviazione israeliana ha lanciato nella notte un 'attacco mirato' contro terroristi di Hamas che operavano in un centro di comando e controllo situato nell'ospedale Shuhada al-Aqsa, nella zona di Deir al Balah, nella Striscia di Gaza centrale. L'agenzia di stampa palestinese Wafa ha riferito che 5 bambini sono rimasti uccisi in un attacco aereo nella zona di al Shati, nel sud-ovest di Gaza. L'agenzia turca Anadolu rende noto, citando fonti mediche, che 'almeno 18 persone sono morte in un raid israeliano contro gli alloggi scolastici nel campo profughi di Nuseirat', nella Striscia di Gaza centrale. Il premier israeliano Netanyahu esorta l'Onu a 'rimuovere l'Unifil dalle roccaforti e dalle aree di combattimento di Hezbollah. L'Idf lo ha chiesto ripetutamente, e ha avuto ripetuti rifiuti e questo rende i vostri soldati ostaggi di Hezbollah mettendo in pericolo le loro vite e quelle dei nostri soldati', ha sottolineato Netanyahu. 'Sono inaccettabili gli attacchi all' Unifil', la reazione della premier Meloni in un colloquio telefonico con Netanyhau.





