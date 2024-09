Specializzato in chirurgia vascolare e traumatologia, Nizam Mamode ha trascorso quasi 30 giorni all'ospedale Nasser di Khan Yunis. Insieme a un équipe di medici volontari della ong Medical Aid for Palestinians, ha soccorso le vittime delle bombe. “Lo stato degli ospedali è terribile: non c'è igiene, i reparti sono stracolmi e i pazienti stanno nei corridoi e sui balconi”, ha detto Mamode a Sky tg24 Insider. “Molti bambini vivono in tende fatte con pezzi di tappeti o plastica, per loro la situazione è disperata"