Il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca ha chiesto a Israele di "fare di piu' per evitare vittime civili" nella Striscia di Gaza, in seguito a un incendio all'ospedale Al-Aqsa di Deir al-Balah di oggi. Quattro persone sono state uccise e circa 50 ferite nell'attacco, mentre il portavoce dei media internazionali dell'IDF, il tenente colonnello Nadav Shoshani, ha affermato che l'incendio e' stato causato da esplosioni secondarie. "Le immagini e il video di quelli che sembrano essere civili sfollati che bruciano vivi dopo un attacco aereo israeliano sono profondamente inquietanti e abbiamo espresso chiaramente le nostre preoccupazioni al governo israeliano", ha affermato il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale. "Israele ha la responsabilità di fare di più per evitare vittime civili, e ciò che è successo qui è orribile, anche se Hamas stava operando vicino all'ospedale nel tentativo di usare i civili come scudi umani".