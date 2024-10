Raid israeliano a sud di Beirut, colpiti alcuni edifici. DIRETTA

Un raid israeliano ha colpito il sud della capitale del Libano nelle scorse ore. L'attacco è arrivato poco meno di un'ora dopo l'ordine di evacuazione ai residenti emesso dall'Idf. Il fumo nero si è alzato tra i palazzi di Haret Hreik. "Circa 50 proiettili sono stati lanciati dal Libano verso il territorio Israeliano", ha intanto annuncia l'Idf sul proprio profilo Telegram

La premier Meloni ha criticato Israele per gli attacchi a Unifil: "Non ci ritiriamo dal Libano". Sarà a Beirut in visita venerdì.

Il segretario di Stato americano Blinken e quello alla Difesa Austin hanno inviato ieri una lettera a Israele chiedendo di adottare misure entro 30 giorni per migliorare la situazione umanitaria "entro 30 giorni.





