Con l'escalation degli attacchi israeliani in Libano, i militari italiani della missione Unifil hanno raggiunto le posizioni protette e si trovano nei bunker, come confermato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Unifil non è un obiettivo diretto degli attacchi, ma non bisogna sottacere che l'aumento del livello e dell'intensità degli scontri rende la situazione delicata”, ha aggiunto Crosetto. Per il momento non si procede all'evacuazione