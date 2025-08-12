Multe salate ai turisti maleducati: le regole nelle spiagge europee

Introduzione
Stop ai turisti cafoni e largo alle multe per chi si comporta male in spiaggia. È questa la novità degli ultimi tempi che si fa largo in Europa, dove alcuni Paesi hanno deciso di introdurre sanzioni salate per i turisti che, in qualche modo, mancano di rispetto e non si comportano a dovere
Quello che devi sapere
Multa in Portogallo per il costume fuori dalla spiaggia
Come spiega la Bbc, ecco dunque una serie di controlli intensificati, che vanno dal divieto al fumo in spiaggia fino allo stop alla guida con le infradito ai piedi. Ad Albufeira, per esempio, nota meta turistica portoghese , indossare il costume fuori da un lido può costare carissimo: si parla di una multa di circa 1.500 euro. Anche la Spagna, tra le mete più popolari in Europa, ha introdotto nuove norme: bere alcolici in pubblico può costare fino a 3mila euro.
In Spagna campagne per imporre il rispetto ai turisti
Sempre in Spagna, a Malaga, è stata lanciata l'iniziativa "migliora il tuo soggiorno in 10 punti": una campagna diffusa in strada e sui mezzi pubblici per indicare il tipo di comportamento atteso in città. Juan Antonio Amengual, sindaco di Calvià, Maiorca, ha promesso multe per i turisti maleducati. "Dobbiamo agire con due idee principali in mente", ha detto, "la protezione e la conservazione dell'ambiente. Dobbiamo garantire che il turismo sia in armonia con la nostra società".
In Francia fino a 90 euro per chi fuma nei luoghi pubblici
Dalla Spagna alla Francia, dove fumare nei luoghi pubblici può costare una multa immediata di 90 euro. Raccogliere una conchiglia in Grecia può costare mille euro. Regole molto rigide anche in aereo: Ryanair può far pagare ai turisti dispettosi multe di circa 500 euro.
Promuovere un turismo responsabile ed empatico
Regole troppo rigide? A rispondere al quesito è stata Jessica Harvey Taylor, responsabile stampa dell'Ufficio del turismo Spagnolo a Londra. "Le regole, pur potendo sembrare rigide e punitive, hanno lo scopo di incoraggiare un viaggio responsabile ed empatico", ha detto. "Sono pensate per proteggere l'esperienza di vacanza della grande maggioranza di persone che si comportano in modo corretto".