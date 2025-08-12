Multe salate ai turisti maleducati: le regole nelle spiagge europee

Sempre in Spagna, a Malaga, è stata lanciata l'iniziativa "migliora il tuo soggiorno in 10 punti": una campagna diffusa in strada e sui mezzi pubblici per indicare il tipo di comportamento atteso in città. Juan Antonio Amengual, sindaco di Calvià, Maiorca, ha promesso multe per i turisti maleducati. "Dobbiamo agire con due idee principali in mente", ha detto, "la protezione e la conservazione dell'ambiente. Dobbiamo garantire che il turismo sia in armonia con la nostra società".