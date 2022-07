5/10 ©IPA/Fotogramma

TITOLI DI STATO. I titoli di Stato, in genere, sono caratterizzati dalla salvaguardia del capitale “alla scadenza” e da una cedola (il rendimento solitamente semestrale). Se sono in arrivo aumenti dei tassi, la cedola non si adegua e rimane bassa rispetto al mercato: il capitale investito perde valore, ma solo se vogliamo smobilizzare l'investimento in anticipo

Decreto Bollette, quanto incidono sui rincari le nuove misure del governo