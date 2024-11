Elezioni Emilia-Romagna e Umbria, seggi aperti fino alle 15. Diretta

Hanno riaperto questa mattina alle 7 i seggi per le elezioni regionali in Emilia Romagna e in Umbria, per il secondo giorno di votazioni. Le urne chiudono alle 15. Subito dopo avrà inizio lo scrutinio. In totale gli elettori chiamati al voto nelle due Regioni sono quasi 4,3 milioni. Alle ore 23 di ieri affluenza in calo: al 37,8 in Emilia Romagna e al 36% in Umbria.

In Umbria i candidati alla presidenza sono nove, anche se si profila un testa a testa Tesei-Proietti. In Emilia-Romagna i nomi in corsa, invece, sono quattro. Terminata l'era Bonaccini, il centrosinistra si affida al sindaco di Ravenna Michele de Pascale, mentre il centrodestra punta su Elena Ugolini.





