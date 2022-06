4/10 ©IPA/Fotogramma

Per quanto riguarda le retribuzioni, nel 2021 in Italia sono cresciute le buste paga di Dirigenti e Quadri, stabili quelle degli Impiegati e in calo quelle degli Operai. Nello studio di Odm si fa riferimento alla retribuzione base annua (Rba) e alla retribuzione totale annua (Rta) che tiene conto anche della componente variabile della busta paga

Salari in Europa, i dati: gli stipendi dei giovani italiani più bassi rispetto alla media