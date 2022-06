3/9

I dati sui salari si riflettono anche in quelli sulla disoccupazione giovanile. Sempre secondo Eurostat, nel 2021 in Italia la disoccupazione ha toccato il 23,3%. In Germania è al 10,1%, in Francia al 9,9%, in Spagna registra il 28,8%, nei Paesi Bassi il 14% e in Belgio il 16,7%

Youth unemployment rate by sex, age and country of birth